El duro discurso de Macarena Olona, de Vox, sobre la violencia de género que gusta a Pepe Reina y enfada al atleta Sotomayor

Vox a hecho del discurso de género una bandera. Sabe que es un asunto polémico y que le da titulares, aunque eso suponga banalizar la violencia de genero.

En el Congreso, Macarena Olona fue contundente: “La violencia no tiene género”, dijo contra todas las evidencias. “Y no vamos a admitir que se criminilice al varón no aceptamos que esté en el adn masculino. No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias”

Tarde bochornosa en el Congreso con la intervención de Macarena Olona negando, una vez más, la violencia de género. No sé si me dan más miedo y rechazo sus palabras o su mirada cargada de odio. pic.twitter.com/WCAd35OrTk — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) June 23, 2020

“Hoy hemos visto todos uno de los discursos más deplorables y ruines en la historia del parlamentarismo. Una diputada fascista diciendo que la violencia no tiene género. Diputados de la izquierda (de todos los partidos): no se despisten con sus peleas internas. Este es el enemigo”, ha escrito Roberto Sotomayor.

Pepe Reina, en cambio, le dio un “like”