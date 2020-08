MotoGP: “Pole” histórica para Pol Espargaró y KTM en el Red Bull Ring

Pol Espargaró ha hecho historia en el Red Bull Ring, al conseguir la primera “pole position” de su vida en MotoGP y la primera de su marca, KTM, también en la categoría reina. Tenía ganas Pol de sacarse la espina de no haber sido el primer piloto de la marca austriaca de ganar en MotoGP y necesitaba una alegría así para reivindicarse.

Sus gestos de alegría y celebración demuestran que era importante para él poner su nombre en la historia de KTM, ya que ha sido uno de los grandes culpables del crecimiento del proyecto de la marca austriaca. Así que, qué mejor que darles la “pole” y hacerlo además en el circuito de casa, en el Gran Premio de Estiria.

No había tenido suerte Pol en los dos últimos fines de semana, con caídas en las que él no había sido el culpable. Por eso apretaba el puño en el parque cerrado y se abrazaba con su equipo. “Ha sido una vuelta difícil porque hacía calor y no era fácil salir de las curvas. Perdía mucho en el T4 y ha sido un todo o nada. Me la he jugado y ha salido bien, ojalá suceda lo mismo en la carrera”, decía el pequeño de los Espargaró en los micrófonos de DAZN.

Compartirá la primera línea con Nakagami, que está manteniendo alto el orgullo de Honda en ausencia de Marc Márquez, y con Joan Mir, que aunque ha terminado cuarto, ganará una posición por la sanción de Zarco. El francés está castigado a salir desde el pit lane por provocar el accidente del pasado fin de semana, y aunque ha sido el tercero más rápido en Spielberg, no le servirá de nada.