MotoGP: el ganador más inesperado en Estiria: el portugués Miguel Oliveira

Dice Marc Márquez desde su casa que parece que nadie quiere este Mundial y lo cierto es que sin él, el campeonato no tiene dueño y está cargado de sucesos inesperados. Lo demostró esta segunda cita consecutiva en el Red Bull Ring, en la que ha habido de todo. La victoria ha sido para un hombre inesperado: el portugués Miguel Oliveira que con una KTM satélite ha conseguido su primer triunfo en MotoGP, que es también el primero para Portugal.

Estaba en tercera posición en las dos últimas curvas y se ha beneficiado de la lucha entre Miller y Pol Espargaró, que se fueron largos y le dejaron el hueco. El australiano ha acabado segundo y el español, tercero.

El cuarto lugar ha sido para Joan Mir, el mayor perjudicado de la bandera roja que ha parado la carrera por el accidente de Viñales. El de Suzuki estaba dominando y escapado con mucha ventaja cuando se ha producido el parón. De no existir estaríamos hablando de su primer triunfo en MotoGP, pero no pudo ser para él.

La carrera se vio detenida cuando la Yamaha de Maverick se incendió al chocar ella sola contra las protecciones. El piloto se tiró de la moto en pleno final de recta, a más de 200 kilómetros por hora, al darse cuenta de que se había quedado sin frenos y la cosa era peligrosa. Se lanzó al asfalto y no tuvo ningún daño. Su moto se incendió de manera espectacular.

El quinto lugar fue para Dovizioso, que no ha podido dominar como él acostumbra en el Red Bull Ring, pero le sirve el resultado para quedarse muy cerca del liderato de MotoGP. Una posición que ya peligra para Quartararo, otra vez incapaz de conducir su moto en Austria y que ha pasado de dominar en Jerez a estar en una profunda crisis.

Final!!!! Victoria para Miguel Oliveira con una KTM satélite. La batalla en las últimas curvas entre Miller y Pol Espargaró ha dado el triunfo al portugués, que consigue el primer triunfo en la categoría reina para su país.

Vuelta 10 de 12: Qué cerquita lo tiene Pol. Y qué alegría se va a llevar si lo acaba consiguiendo.

Vuelta 8 de 12: Ojo que Dovizioso ya es cuarto y viene remontando. Nadie en pista ha ganado tanto como él en este circuito. A ver si su experiencia se impone. Pol Espargaró se mantiene en cabeza. Está muy cerca de esa victoria en MotoGP que tanto desea.

Vuelta 7 de 12: Pol Espargaró ya está en cabeza de carrera. Si el otro día la bandera roja le perjudicó hoy es todo lo contrario. Así es MotoGP. Y en cambio Mir, que tenía la victoria en el bolsillo ahora puede quedarse hasta sin podio.

Vuelta 5 de 12: Así está la carrera: 1, Miller. 2, Pol Espargaró. 3, Mir. 4, Oliveira. 5, Dovizioso.

Vuelta 1 de 12: Otra vez todo comienza con Jack Miller en cabeza y Mir a su rueda. Viñales ya está en su box, no ha sufrido ningún daño afortunadamente.

Después del susto vuelve la acción. Comienza de nuevo la carrera con 12 vueltas para el final. Una faena para Mir que ya había conseguido escaparse y es claramente el gran perjudicado del parón.

Maverick se ha tirado de la moto a más de 200 kilómetros por hora. Pero qué bien lo ha hecho.

Se cae Viñales y su moto se estrella contra las protecciones. La Yamaha está ardiendo y han parado la carrera. Bandera roja. Maverick se ha tirado de la moto en pleno fina de recta antes de estrellarse. Quizá haya podido quedarse sin frenos. Quedan doce vueltas para el final, a ver si se hacen todas.

Vuelta 16 de 28: Bonita pelea por la segunda plaza entre Nakagami y Miller. Por delante de ellos, Mir muy sólido. Le han pedido que cambie el mapa, quizá para ahorrar algo de combustible. Cuarto sigue siendo Pol Espargaró por delante de Binder.

Vuelta 13 de 28: Carrera estabilizada en los primeros puestos. Mir firme en cabeza. Binder viene otra vez en modo remontada y ya ha adelantado a Dovizioso, que parece que hoy tampoco tiene el día.

Vuelta 10 de 28: Así está la carrera tras las diez primeras vueltas: 1. Mir, 2. Miller, 3. Nakagami, 4. Pol Espargaró, 5. Rins, 6. Dovizioso, 7. Binder, 8. Viñales.

Vuelta 7 de 28: Parece que los tres de arriba toman una pequeña ventaja. Pol no puede seguir el ritmo, aunque igual se lo está tomando con tranquilidad tras elegir el neumático delantero duro. Dovizioso es sexto y espera acontecimientos.

Quartararo sigue con muchísimos problemas para parar la moto. Se va largo en muchas curvas. Algo no funciona en su Yamaha. Ya tuvo un problema parecido el fin de semana pasado y parece que no dan con la solución.

Vuelta 5 de 28: Mucha igualdad, nadie tiene un ritmo superior al resto. Ahora es Mir el que toma la cabeza e intenta tomar unos metros. A Miller le puede afectar su problema en el hombro. De momento es segundo con Nakagami tercero y Pol cuarto.

Vuelta 3 de 28: Vuelta rápida para Nakagami, que se encuentra comodísimo este fin de semana. Todo lo contrario que Quartararo, que está hundido en el grupo y podría perder hoy mismo el liderato.

Vuelta 1 de 28: Jack Miller está lesionado, pero ha salido a por todas. Lidera con Mir segundo y Nakagami tercero. Pol Espargaró ha tenido lucha pero ya es cuarto.

Comienza la carrera. 28 vueltas al Red Bull Ring. Por ahora sin lluvia.

Por cierto, el Gran Premio tiene como patrocinador principal a BMW y el ganador, además de los 25 puntos para la clasificación general se va a llevar un coche de la marca alemana. Vaya regalazo.

A punto de comenzar la quinta carrera del curso en MotoGP. Pol Espargaró parte desde la “pole” y tiene un buen ritmo. Dovizioso ha sido el más rápido esta mañana en el warm up y podría tener algo guardado para repetir el triunfo de la semana pasada en Austria. De momento parece que no va a llover. O al menos no se anuncia así en las previsiones para la próxima hora.

Johann Zarcó fue tercero en la Q2, pero como está sancionado va a salir desde pit lane. Son Nakagami y Joan Mir los que completan la primera fila de la parrilla de salida.