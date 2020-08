Lo que opina Djokovic de las bajas de Nadal y Federer en el US Open

Novak Djokovic iba a jugar su primer partido oficial en el dobles del Masters 1.000 de Cincinnati, que se está disputando en Nueva York para no cambiar de ciudad con el US Open, junto a Krajinovic, pero se dio de baja por unas molestias en el cuello. Esta noche debuta en individuales ante el lituano Berankis y pone en un juego su invicto en 2020: antes del parón por la pandemia, nadie pudo con el número uno del mundo, que conquistó la Copa ATP con Serbia, el Abierto de Australia y el ATP 500 de Dubái. 18 triunfos y cero derrotas. Para el US Open es el favorito, y más con la ausencia de Nadal, que defendía título y decidió no acudir por el coronavirus. Federer, operado por segunda vez en una rodilla, también es baja; de hecho, no jugará de nuevo hasta 2021. Nole habló de la ausencia de sus grandes rivales y si eso supondrá que el Grand Slam estadounidense tenga menos valor. “No estoy de acuerdo con los que piensan que el título va a tener menos valor porque ellos no estén. El resto estamos todos aquí”, dijo el serbio, que también admitió que echarán de menos al español y al suizo.

Si Djokovic gana el US Open llegará a los 18 Grand Slams, para colocarse a uno de Nadal y a dos Federer en la pelea histórica que mantienen.