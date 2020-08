Pero, ¿se puede ir Messi del Barcelona? Esto cuesta su cláusula

Messi ponía casi todas las condiciones que quería en su contrato. Y una de ellas era que al acabar la temporada podía irse si quería. La puso por varias razones y la principal era que no se fiaba de los dirigentes del Barcelona y por tanto, quería tener las manos libres para marcharse.

Pero, según aseguran en el Barcelona, la cláusula tiene una fecha límite para activarla y este verano ya ha pasado. Como el argentino no mandó el burofax antes del 31 de mayo, lo que suceda ahora no es vinculante. Es decir, según el club azulgrana, está atado a la entidad.

El movimiento de Messi puede entenderse de dos maneras: que considera que la fecha límite no existe y por tanto, va a forzar su salida con el asesoramiento de su abogado.

O es un paso para negociar su marcha. Es difícil que un jugador que anuncia que se quiere ir y lo hace de manera tan clara, no con declaraciones veladas, no con rumores, sino con un burofax, que lo deja tan claro, es difícil que al final no se marche.

Pero tiene que hacerlo con una negociación. Si un club no quiere negociar con el Barcelona, tendrá que poner 700 millones de euros, lo que es improbable porque no hay nadie capaz de pagar eso en este mercado y sin romper las reglas de la UEFA del Fair Play financiero.

Lo que ha hecho Messi, pero con más rotundidad es seguir el camino de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid: dejar claro que se va y obligar a su club a negociar su salida a la baja.

Ahora se esperan ofertas y el Barcelona tendrá que negociar. Pero todo indica que le va a ser complicado retener a su estrella.