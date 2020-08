¿Cuánto tardó Koeman en “despedir” a Luis Suárez del Barcelona?

Se quejan en Uruguay de las formas, de cómo se está tratando a Luis Suárez, tercer máximo goleador en la historia del Barcelona con 198 dianas. Se le puso en el disparadero tras el 2-8 del Bayern Múnich (marcó uno de los tantos) y Koeman tomó su primera gran decisión como nuevo técnico del Camp Nou: no cuenta con él. Según adelantan “Sport” y “Mundo Deportivo”, lo hizo en una llamada telefónica el pasado lunes que tuvo una duración sorprendente. Apenas un minutos duró la gestión. El entrenador dijo al delantero que no contaba con él y este parece que lo asumió y respondió que no quería ser un problema para el club. No tenían mucho más que decirse.

Ahora falta negociar la salida. Suárez tiene una cláusula de 200 millones que nadie va a pagar. Le queda un año de contrato. Podría tener la carta de libertad e irse gratis donde quiera o marcharse por una cantidad no demasiado alta. Tiene 33 años.