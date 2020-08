Resta menos de una semana para la vuelta al cole en las Escuelas Infantiles. Y restan dos para el regreso del fútbol en Primera y Segunda División. LaLiga está muy inquieta por la posibilidad de que los cientos de rebrotes de coronavirus que se están produciendo en España lleguen al fútbol y alteren un calendario que se va a anunciar el próximo lunes. LaLiga, a través de la Oficina del Futbolista y con la supervisión de expertos médicos, ha diseñado un protocolo sanitario que ha hecho llegar a los clubes y en él se recomienda a los futbolistas que no lleven a sus hijos a guarderías. El organismo que preside Javier Tebas recomienda que los niños de 0 a 3 años no acudan a Escuelas Infantiles para evitar riesgos.

LaLiga busca tener el mayor control posible sobre los factores que estén a su alcance en medio de la pandemia. Y esto incluye a los niños más pequeños que no están en edad de escolarización obligatoria. LaLiga en ningún momento se ha planteado extender esta recomendación más allá de las guarderías. Nada de entrar en la etapa en que comienzan los colegios. No se está pidiendo que los niños no acudan al colegio, el consejo se circunscribe a las denominadas Escuelas Infantiles. En cualquier caso LaLiga ha recomendado a los jugadores que extremen las precauciones para evitar en la medida de lo posible que se repita un “caso Fuenlabrada”.