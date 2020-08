Lewandowski habla del 2-8 del Bayern Múnich al Barça en la Champions: “Lo sabíamos”

Han pasado los días y el histórico 2-8 que le metió el Bayern Múnich al Barcelona en los cuartos de la Champions sigue dando que hablar. El delatero polaco, autor de una de las ocho dianas, habló en declaraciones a Onet Sports sobre el famoso encuentro. “Sabíamos que ganaríamos al Barça. Algunos incluso dijeron 5-1. Fue increíble los últimos minutos cuando sabían que no podían hacer nada”, aseguró. Tampoco se cortó al hablar del Balón de Oro, que no se va a entregar en este extraño 2020, con la temporada cortada por el coronavirus. “Me lo daría a mí. Hemos ganado todo y he sido el máximo goleador en todas las competiciones”. Lewandowski ha marcado 55 goles en 47 partidos este curso.