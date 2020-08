El feo mensaje a Mikel San José de un concejal del PP para que no fiche por el Betis

Mikel San José busca equipo ya que no va a seguir jugando en el Athletic, el equipo de toda su vida. Ahora busca equipo y en este extraño mercado de fichajes ha sonado para el Betis.

Eso no ha sonado bien a todos y no le ha sonado nada bien a un concejal del PP en Lora del Rey, que ha demostrado su enfado con esa posibilidad. Considera que un futbolista que ha sido tan activo en defensa de los presos de ETA, por ejemplo, no tiene cabida en el Betis.

Eloy Tarno ha sido contundente: “Este tipejo no puede jugar en el Betis”, ha escrito en Twitter, mientras muestra el apoyo del futbolista a una manifestación para mejorar las condiciones de los presos de ETA.