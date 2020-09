Susanna Griso ha hecho una entrevista a Jordi Évole en Espejo Público de Antena3 y la pregunta definitiva fue esta: “¿Qué diría el Papa de Messi ahora?”, quiso saber Griso

-“Hostia, no me saques ese tema ahora, por favo. Ahí me has matado, Susanna. Creo que nunca se me había visto tan vulnerable en una entrevista...”, reaccionó con humor Évole

Griso también opinó: “Yo no me lo quiero plantear, pero si se va Messi, ¿no crees que los culés tenemos que ser tremendamente agradecidos, ponerle una alfombra roja y darle las gracias por todo lo que ha hecho por el club? Lo digo porque estoy leyendo ya respuestas desde la rabia, el dolor y el odio que no se merece la figura de Messi”.

Evole reconoció que Messi le va a hacer perder dinero: “Yo no le voy a tener ninguna rabia a Leo Messi, incluido el hecho de que hace aproximadamente tres semanas, le compre a mi hijo la segunda equipación negra que saca el Barça esta temporada. Por primera vez, porque el me lo pidió así, se la compré con el 10 de Leo Messi. Y esa camiseta igual nunca se la veremos lucir a Messi y la guardaremos bien en casa, a pesar de que aun tengo el ticket regalo por si quisiera cambiarla. Pero creo que la vamos a guardar en casa como un incunable”.