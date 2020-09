El mensaje de Cristóbal Soria al Real Madrid tras saber que Messi se queda en el Barcelona

El delantero del Barcelona Lionel Messi anunció este viernes, en una entrevista a goal.com, que seguirá jugando en el conjunto azulgrana la próxima temporada.

“Jamás iría a juicio contra el club de mi vida. Por eso me voy a quedar en el Barcelona”, manifestó el astro argentino, quien confirmó así que cumplirá el año que le queda de contrato. Ha contado porque ha salido a hablar. “Primero, porque después de la derrota de Lisboa fue muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo”.

Las reacciones se han sucedido y una de ellas es lad e Cristóbal Soria, tertuliano de El Chiringuito

Huele a caqui...jajajaja ese es el estado actual de los del real de madrid que ya huelen a caqui gorda sólo de pensar que va a llegar Su Santidad Leo Messi al Bernabéu y los va a humillar again...@elchiringuitotv pic.twitter.com/rn2lGeVBsk — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) September 4, 2020