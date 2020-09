Escándalo sexual de Yaya Touré

Yaya Touré, el ex jugador del Barcelona y del Manchester City, era uno de los participante del Soccer Aid, el partido solidario que enfrenta a una selección de ex jugadores británicos con otra de estrellas. El duelo es el domingo en Manchester y el jugador marfileño, informa TyC Sports, la emisora argentina tan de moda estos días por las exclusivas que ha dado sobre el caso Messi, no tuvo mejor idea que pasar el tiempo recurriendo a prostitutas. Según este canal se ofreció a llevar diecinueve al hotel dónde se alojarán sus compañeros, lo que desató la ira de muchos de ellos. Además, mandó un vídeo íntimo al grupo de WhatsApp común que tenían, en el que también estaban las jugadores Julie Fleeting, Lianne Sanderson y Chelcee Grimes. Yayá Touré ha sido expulsado del evento.