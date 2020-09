Justine Henin: “Sería maravilloso que Serena Williams igualara el récord de 24 Grand Slams”

Justine Henin (Lieja, Bélgica, 1982) fue una de las mejores jugadoras del mundo en su momento y ahora analiza el US Open para Eurosport. Forma parte del grupo de expertos de la cadena que tratan de acercar el Grand Slam más especial hasta el momento.

-¿Cómo ve este US Open?

-Es una situación completamente única. No sé cómo me sentiría si fuera jugadora y qué decisión tomaría sobre jugar o no. Nadie puede juzgar a los jugadores tanto si van como si no. Entiendo completamente a los jugadores que quieren jugar y a los que no se sienten cómodos jugando. Tú juegas con los aficionados y juegas para los aficionados. Obtienes la energía, la emoción, de los aficionados y los jugadores tendrán que desarrollar otros recursos e intentar tirar con lo que tienen dentro. Va a ser interesante ver qué jugadores obtienen ventaja de esto. Es muy grande volver a ver a los tenistas en la pista. Pienso que la organización ha hecho un gran trabajo. Estoy feliz por los jugadores que no estaban en una cómoda situación económica. Han sido tiempos duros para algunos que no han podido desarrollar su trabajo profesionalmente. Estoy feliz por ellos, te lo aseguro.

-¿Le hace feliz la vuelta del tenis?

-Es bueno para el juego que haya vuelto. Para los jugadores que necesitan jugar es muy importante y los aficionados estarán felices de ver tenis en televisión. Estoy feliz de que haya vuelto, eso seguro. Pero tampoco va a ser lo mismo en el US Open, eso también es seguro. Si esperamos encontrar el mundo del tenis como era antes va a ser imposible. Va a ser completamente diferente, pero va a ser interesante verlo.

-¿Cómo es para los jugadores no tener público?

-Es igual para todos. ¿Ayuda a los jugadores que entrenan mejor que compiten? Hará sentir como que están en un entrenamiento a los jugadores a los que no les gusta la presión de los espectadores, pero a la mayoria de los jugadores les gusta jugar ante la energía de los aficionados y la energía que transmiten los estadios. La motivación es la cuestión. Es interesante ver qué jugadores explotan mejor sus recursos internos.

-Tenistas como Serena Williams ¿pueden beneficiarse de que no haya multitudes o recibe la energía de los aficionados?

-Creo que a ella le gusta jugar delante de muchos aficionados. ¿Puede ser ésta la mejor situación para ella? No estoy segura. No están muchas de las mejores jugadoras del Top 10, pero todas las jugadoras que están aquí van a ser duros oponentes para ella. El resto de jugadoras van a ver que tienen una oportunidad. A Serena le gustan los ambientes eléctricos, así que no estoy segura de que éstas sean las mejores condiciones para ella, pero Serena siempre nos puede sorprender. Eso seguro.

-¿Conseguirá Serena igualar el récord de Margaret Court de 24 Grand Slams?

-Es una oportunidad para ella. Mentalmente su ambición es muy fuerte. Si miras las jugadoras top que no están aquí, puede tener un efecto y que el torneo sea más abierto. Para Sofía Kenin las expectativas después del Open de Australia pueden estar ahí. Serena parece en buena posición, la motivación será grande, pero a ella también le gusta jugar delante del público. A ella le gusta recibir la energía de la gente cuando juega en casa, pero este año es completamente diferente.

La situación con Djokovic, Nadal y Federer es única. Este deporte necesita más inspiración con mujeres que ganen de manera repetida y que la clasificación no cambie cada mes o que cada Grand Slam no lo gane una tenista diferente. Las jóvenes que empiezan a jugar ahora lo necesitan. Tuve la sensación el año pasado de que podía haber un poco de estabilidad y eso es lo que espero para el futuro.

Soy neutral, pero sería maravilloso que Serena lo consiguiera porque ha estado persiguiendo esto durante mucho tiempo.

-¿Estás decepcionada por que haya tantas ausencias en el torneo femenino?

-Por supuesto, siempre quieres ver a las mejores jugadoras del mundo compitiendo, porque hay un montón de aficionados viéndolo por televisión. Por otro lado, lo entiendo perfectamente. Van a proteger los puntos de las jugadoras en el ranking y lo entiendo porque no todas están en la misma situación. Es duro viajar para algunas. Hay menos jugadoras top, pero tenemos que ver la parte positiva. Es una oportunidad para otras jugadoras de ganar su primer Grand Slam o dar grandes sorpresas.

-Con tantas ausencias, ¿es lógico que haya más sorpresas?

-Todo está abierto. Las jugadoras han estado entrenando, pero no sabían para qué o para cuándo y lo han estado haciendo durante mucho tiempo, así que es difícil para ellas.

.¿Cómo ha visto el regreso de Kim Clijsters?

-Ella jugó muy bien en las semanas anteriores al US Open y ganó muchos partidos, aunque no en el formato normal. Ha sido sorprendente verla de nuevo en la pista, no lo podía creer. A su edad y con tres niños ella demuestra que quiere hacerlo y lo está haciendo. Tengo un gran respeto por ella, la cuestión para el futuro es cómo va a estar físicamente.

-¿Cómo ve a los posibles rivales de Novak Djokovic?

-Va a ser duro para él. Por supuesto, podemos verlo como el favorito. Pero es una buena oportunidad para los jugadores que están siempre detrás del “big three”. Cuando tienen que jugar contra los tres es muy duro, pero si sólo tienen que enfrentarse a uno de ellos psicológicamente y mentalmente puede ser un plus para ellos. Cada partido va a ser difícil.

-Este es uno de los primeros torneos en mucho tiempo sin los tres grandes. ¿Va a ser fácil para Djokovic ganar?

-Por supuesto él es uno de los favoritos de nuevo. Parece que está preparado. Él es el jugador más grande, pero mentalmente otros jugadores pueden pensar que tienen una buena oportunidad. Pero es duro saber quién va a tener la oportunidad.

-¿Quiénes pueden ser los aspirantes?

-Thiem, Zverev... Antes de empezar pensaba que Kim Clijsters en el cuadro femenino. Mirando el cuadro masculino es duro, porque están muchos de los mejores jugadores. Djokovic, por supuesto, es el favorito. Los jugadores se han tenido que ir adaptando y es realmente interesante psicológicamente y ver lo que pasa mentalmente. Esto es muy interesante, los jugadores tienen que mostrar otra cara para ser más fuertes. Sin el apoyo de los aficionados, que tienen que verlo por televisión, ellos tienen que recibir mucho más apoyo de los entrenadores y de su equipo.

-¿Cómo es de interesante el torneo?

-Es curioso cómo los jugadores se enfrentan a sus oportunidades, cómo controlan sus emociones. Es interesante ver cómo se han preparado los jugadores, pero creo que va a haber más sorpresas en el torneo femenino.

-¿Cuál es la clave para ganar el US Open?

-El aspecto más importante es cómo el jugador se adapta mentalmente. Si piensan en sentir las mismas sensaciones que antes, va a ser complicado. Como jugadores de tenis ellos han vivido el ambiente normal de un torneo, pero esto es completamente diferente.