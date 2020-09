Djokovic se siente “triste y vacío”. Así pide disculpas tras su descalificación

Novak Djokovic tenía prisa por abandonar las instalaciones del US Open y se marchó sin atender a los medios ni hacer ninguna declaración sobre su expulsión del torneo por golpear a una juez de línea con la bola. Pero reacciónó después con una disculpa a través de Instagram.

“Esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. He preguntado por la juez de línea y en el torneo me dicen que gracias a Dios está bien. Siento mucho haberle causado este estrés tan involuntario y tan equivocado. No desvelo su nombre por respeto a su privacidad”, escribe Nole.

“Sobre la descalificación necesito reflexionar y trabajar en mi decepción para darle la vuelta y convertirlo en una lección para mi crecimiento como jugador y como persona. Pido perdón al US Open y a todas las personas relacionadas con él por mi comportamiento. Estoy muy agradecido a mi equipo y a mi familia por haber sido mi soporte y a mis fans por estar siempre junto a mí. Gracias y lo siento”, aseguraba en un comunicado publicado en inglés y en serbio.