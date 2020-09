Marc Hirschi por fin ha recogido su premio con una victoria de etapa en el Tour. El deporte no entiende de deudas, no le debe nada a nadie y Marc Hirschi no ha tardado mucho en entenderlo. Ha perseguido el triunfo desde el comienzo del Tour. Se lo arrebató Julian Alaphilippe en una llegada a la medida del francés en la segunda etapa. Y en la llegada a Laruns, después de superar la Marie Blanque, sólo cedió ante Pogacar y Roglic.

Ese día se enfrentó él solo a los cuatro más fuertes de la carrera y se mantuvo en pie. Marchaba él sólo por delante mientras Roglic, Pogacar, Bernal y Landa se entregaban en la persecución. Pero nunca se dejó ir, ni siquiera cuando lo atraparon. Llegó con ellos y se atrevió a esprintar para ser tercero.

Hoy no tenía dudas de que la etapa suya. Apretó los dientes en los descenso después de dejar atrás a sus compañeros de escapada y llegó solo para levantar los brazos en la línea de meta.