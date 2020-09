“¿A qué edad se supera Pignoise?”. La pregunta de una fan y la respuesta de Álvaro Benito

“¿A qué edad se supera Pignoise?", pregunta una fan en Twitter. “En diciembre cumplo 44 y todavía no lo he superado”, ha respondido Álvaro Benito, ex jugador del Real Madrid, entrenador, comentarista, y también el líder y cantante de la banda.

Pignoise, además de hacer la banda sonora de la serie “Los hombres de Paco” y la película “¿Quién mató a Bambi?”, publicó nueve discos entre 2003 y 2015. Después, Álvaro abandonó la música y comenzó su carrera como entrenador, que le llevó a dirigir en las categorías inferiores del Real Madrid.