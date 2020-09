El Atlético desaloja su concentración de pretemporada por un positivo por Covid-19

El Atlético ha suspendido su concentración de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael por culpa del Covid-19, según informa “Marca”. El club rojiblanco ha detectado un positivo entre los auxiliares de la primera plantilla, por lo que ha decidido desalojar la concentración y realizar nuevas pruebas a todos los miembros de la primera plantilla, técnicos y empleados.

Por el momento, el Atlético suspende los entrenamientos para evitar posibles contagios. Según determinabn los servicios médicos del club, el contagio se ha producido en el entorno familiar del afectado.

No es el primer caso de coronavirus que sufre el equipo. En otras ocasiones afectó a miembros de la primera plantilla. Renan Lodi estuvo apartado del equipo por esta causa a la vuelta del confinamiento; Vrsaljko y Correa no pudieron viajar a Lisboa para disputar la Champions y Diego Costa y Arias no han comenzado la pretemporada al dar positivo en sus vacaciones.