El duro mensaje de Javi Gracia, el entrenador del Valencia, a su club

No empiezan las cosas bien en el Valencia, como no acabaron bien la temporada pasada. Se han ido jugadores importantes y no han llegado los refuerzos esperados. Y el entrenador Javi Gracia, empieza a estar cansado.

“Hay motivos que no logro entender como no se han cerrado fichajes. Estoy un poco decepcionado”, ha asegurado. Y ha rebajado la ambición. “¿Objetivo Champions? El club no va a poder exigirnos lo que debería exigirnos. Me da pena, pero es así”.

Mientras, el Valencia hizo público este viernes sus dorsales para la próxima campaña, en la que de momento (el mercado de fichajes cierra el 5 de octubre) nadie llevará el 10 que dejó libre tras ser traspasado el capitán Dani Parejo.

El cambio más significativo afecta a Kang In Lee, que deja el 16 por el 20.

En la portería, Jaume Doménech mantendrá el 1 mientras que el holandés Jasper Cillessen se quedará con el 13 que ya lucía la pasada campaña.

En defensa, Daniel Wass mantendrá el 18, Thierry Correia seguirá con el 2, Eliaquim Mangala con el 4, Gabriel Paulista con el 5, Mouctar Diakhaby con el 12 y José Luis Gayà con el 14. El regresado Toni Lato llevará el 3 y Hugo Guillamón, que entró con el dorsal 33 la pasada temporada lucirá el 15.

En el centro del campo, Carlos Soler seguirá fiel al 8, Geoffrey Kondogbia al 6, Gonçalo Guedes al 7 y Dennis Cheryshev al 17. En su regreso, Uros Racic lucirá el 19 y Jason Remeseiro se estrenará con el 23.

En la delantera, Manu Vallejo ha cambiado el 15 por el 21, Rubén Sobrino el 23 por el 11, Kang In ha cogido el 20 y Maxi Gómez se mantiene con el 22, lo mismo que Kevin Gameiro con el 9.