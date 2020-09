Los mensajes que mandan periodistas a un atleta cuando les critica

La actividad que mantiene en las redes sociales el atleta Roberto Sotomayor no siempre es bien entendida por algunos de los aludidos en sus mensajes. El deportista ha criticado en ocasiones el comportamiento de algunos periodistas, a los que, por lo visto, no les ha gustado esa posición crítica que Sotomayor mantiene con ellos.

Así lo cuenta el propio atleta en su cuenta personal de Twitter, donde ha revelado el malestar que producen sus comentarios en algunos periodistas.

“Hay periodistas que me han escrito porque les molesta que yo me meta con ellos en ocasiones. Lo que me fastidia mucho es que guarden silencio después, cuando sus propios compañeros desprestigian su propia profesión y blanqueen el fascismo de este país. Menos mensajitos y más coherencia”, escribió Sotomayor.