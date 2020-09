La continuidad de Leo Messi en el Barcelona sigue generando polémica en Argentina. Esta vez el que opinó sobre el tema fue el exfutbolista Hernán Crespo, quien fue compañero de Messi en la selección de Argentina y actualmente entrena a Defensa y Justicia.

En opinión de Crespo, a Leo le faltó un profesional a su lado para poder cumplir su deseo de marcharse del Barcelona. “Con todo el respeto por Jorge Messi, no deja de ser el padre y me parece que en estas cosas necesitas a un profesional al lado”, declaró en TyC Sports.

“No pretender llenarte de barro ante una situación de esas es imposible. No es lo mismo que te hable un agente, que te habla a los ojos como profesional, que no va a tener en cuenta el sentimiento familiar. Eliges a un profesional para que te saque de eso, pero si tienes a tu padre estamos en la misma. En eso quizá no se manejaron profesionalmente como un profesional a la altura de Messi podría haberte manejado”, continuó.

“No le quiero quitar méritos al padre, pero no sé cuántas veces se sentó a renovar un contrato en conflicto. Para renovar a Messi con el Barcelona no se necesitan grandes diplomas. En el conflicto se necesitan profesionales y ante esta magnitud que tiene Leo creo que necesitaba profesionales. Por experiencia, no por capacidad, que te hacen elegir de la mejor manera. No por la solución final”, añadió Crespo.