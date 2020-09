MotoGP: “Pole” de récord para Maverick Viñales en Misano

Maverick Viñales ha conseguido una “pole position” con récord del circuito de Misano incluido. Y lo ha celebrado como si fuese una victoria, lo que demuestra lo importante que es para el “12” conseguir un buen resultado este fin de semana y reforzar su candidatura al título de MotoGP, algo debilitada últimamente.

La llegada de Misano ha servido para que las Yamaha recuperen sus prestaciones, mientras que KTM, lejos de las largas rectas de Austria, ya no está tan en forma. Los cuatro primeros lugares de la parrilla de la carrera de este domingo los van a ocupar pilotos de la marca de los tres diapasones.

Maverick saldrá en primer lugar, seguido de Franco Morbidelli, Fabio Quartararo y Valentino Rossi, que puede soñar con un grandísimo resultado ante su público.

“Estoy muy contento, en el segundo neumático me he sentido muy bien y en el último lo he dado todo a una vuelta. A ver qué pasa en la carrera, de momento voy a disfrutar esto”, confirmaba Viñales, encantado con el rendimiento de su moto y a la espera de no bajar el rendimiento cuando están los puntos en juego, como le ha sucedido en las últimas citas.