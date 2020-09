Elena Díaz fue novena en los 10.000 metros marcha del Campeonato de España, pero llamó la atención más que nadie por competir con mascarilla. “Entreno con ella y también prefería competir con protección porque al final no sabes si puedes ser portadora de la enfermedad asintomática y no quería poner en peligro a mis compañeras”, aseguró en Marca.

Es pediatra y sabe del peligro al que nos enfrentamos si en esta segunda ola no tomamos la medidas de seguridad necesarias: “Otra vez se están incrementando los enfermos, está la cosa peor que en verano”

Dice que no hizo buena carrera, pero no buscó excusas en la mascarilla. Fue cosa suya, que no había tenido tiempo para prepararse bien. Además, la carrera le sirvió como ejemplo de que se puede hacer deporte de alta competición sin prescindir de la mascarila:

“Era otro de los objetivos. Yo entreno con ella, no afecta al rendimiento. Hoy no he tenido un buen día, pero la mascarilla no ha sido la causa”.