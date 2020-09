El fichaje sorpresa que han endosado al Real Madrid

El Real Madrid no va a fichar este verano, pero el mercado no puede vivir sin que el conjunto blanco haga algún movimiento y la noticia que ha saltado ha asombrado a todo el mundo.

Según Mediaset Sport, el Real Madrid y el Inter de Milán habrían llegado a un acuerdo para el traspaso de Lautaro Martínez, el delantero que ha querido el Barcelona, pero que parece que no consigue llegar a un acuerdo. Según esta publicación, lo que no habría logrado el Barcelona sí lo que habría conseguido el Real Madrid. Todo se habría llevado con sigilo para no reventar la operación que el Inter de Milán ha llevado a cabo con Arturo Vidal.

Sin embargo, sólo son rumores de un mercado que necesita movimiento y dinero porque nada se mueve. El Real Madrid busca colocar jugadores antes que ficharlos y no va a hacer ningún fichaje importante si no sale algún jugador importante y deja dinero y se deja de pagar su ficha.

El conjunto blanco ha negado la operación.