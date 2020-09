F1. Sorpresa: Fernando Alonso se subirá al Renault antes de lo previsto, antes de 2021

Todos los aficionados de la F1 están ansiosos de ver a Fernando Alonso conduciendo el Renautl. También el director del equipo, Cyril Abiteboul. “Inicialmente el planteamiento fue yo conduzco cuando me toque. Pero ahora tengo la sensación de que él está realmente con ganas de subirse incluso al coche actual. Así que estamos buscando la oportunidad de hacerlo, pero siendo muy sensatos”, ha asegurado en motorsport.com.

Normalmente se puede hacer en los entrenamientos libre de un Gran Premio, pero eso está descartado: "No estoy hablando de ninguna FP1 porque francamente no necesita eso: no necesita la exposición de la FP1. Y nosotros necesitamos claramente la oportunidad de configurar todo. Pero nos gustaría verle porque puedo sentir que tiene hambre de ello”, insiste su jefe.

Por eso, la opción más probable son los test para jóvenes que se hacen en Yas Marina (Abu Dhabi) que Fernando Alonso no sea ya un joven Y se tiene que ver cómo se hace, porque ahora no sería posible: : cada equipo puede alinear dos coches para pilotos que no hayan disputado más de dos Grandes Premios de Fórmula 1 en toda su carrera deportiva. Alonso supera los 300 “Tenemos que ver si puede hacerse en base a los criterios de la prueba. Así que estamos hablando con la FIA sobre ello”, dicen en Renaultl.

El plan es que en 2021 pueda ir rápido: "Era ir a por todo en 2022 y olvidarnos de 2021. Pero al ver que estamos empezando a tener batallas interesantes en la pista, Fernando huele sangre: de manera positiva. Quiere ver qué puede exprimir”.