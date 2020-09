Con el Masters 1.000 de Roma lanzado, Nick Kyrgios vive ajeno al circuito. El tenista australiano no tiene ninguna intención de reaparecer en las pistas este año y su pretensión es volver en el próximo Abierto de Australia. “Ahora mismo no estoy seguro de jugar al tenis y simplemente estoy tranquilo en casa esperando que esto se vaya solucionando poco a poco”. El parón, ajeno a cualquier tipo de problema físico, no le impide conceder entrevistas en su país y seguir cargando contra algunos compañeros del circuito.

Uno de sus últimos “enemigos” es Pablo Carreño. Kyrgios volvió a hablar del tenista español que ha sido semifinalista en el Abierto de Estados Unidos. “Simplemente di mi opinión sobre algo y él me respondió. Sentí que su comentario fue muy ridículo y decidí sacar los resultados de nuestros enfrentamientos. Lo que está claro es que nunca antes me ha ganado. Seamos realistas, Pablo no es Picasso", soltó con la complicidad de los entrevistadores. No se quedó ahí. También tuvo un mensaje para Novak Djokovic después del incidente que tuvo en Nueva York con el bolazo a una juez de silla. Le recomendó no jugar en Australia, pero... "Nole no nos agrada a los tenistas, pero es un tipo que atrae a las masas”, aseguró.