Se mueven los nueves: en el Atlético, en el Barcelona, ¿en el Real Madrid? La falta de gol es un mal que sufre el Real Madrid desde que Cristiano Ronaldo puso fin a su etapa gloriosa en el club blanco. Se esperaba una sombra alargada pero se ha hecho aún mayor por la falta de un refuerzo goleador, un matador de área. Zidane depende de la inspiración goleadora de Karim Benzema y no tiene un suplente de garantías en el que confíe. El peso del partido lo asumió el conjunto madridista, con ratos de buen fútbol y físico para meter buen ritmo, pero con un problema por resolver en los últimos metros. Cuatro disparos a portería rival en todo el partido y ninguna oportunidad clara de marcar. La última Liga la conquistó desde su fortaleza defensiva y el curso lo ha empezado con las mismas virtudes pero también con los mismos defectos a la espera de recuperar jugadores lesionados como Eden Hazard y Marco Asensio que deben cambiar la cara ofensiva del equipo.

Uno de los rumores es que puede llegar Cavani, sin equipo y ya con 33 años. Según ESPN el uruguayo ha mantenido conversaciones con la Juventus y que estaría interesado en regresar a Italia, con sus hijos aún residiendo en Nápoles. La Juve quería a Luis Suárez, pero no podía ser, entonces tiene a Cavani o Morata en la recámara. Parece claro que el elegido es el rojiblanco. Mientras Luis Suárez va del Barcelona al Atlético.

Madrid, mientras tanto, inicialmente no buscaba fortalecer su escuadrón debido a las implicaciones financieras de la pandemia de coronavirus, pero varias fuentes le han dicho a ESPN que ahora están considerando cambiar esa postura.

El partido contra la Real dio una pista. Zidane sorprendió que con empate a cero y cinco cambios a su disposición, Zidane no tirase de alguno de los dos delanteros que tenía en el banquillo: Luka Jovic y Borja Mayoral. El gesto habla por sí solo e invita a los dos a buscar una salida inmediata antes de que se cierre el mercado. Vieron cómo su entrenador prefirió hacer debutar en la elite a dos chicos de la cantera, una decisión que justificó el entrenador en rueda de prensa argumentando que no quería tocar el dibujo. Ese 1-4-3-3 debe aportar vértigo ofensivo por las dos bandas y Vinicius ni Rodrygo lo consiguieron. No fue Zizou un técnico sin recursos tácticos la pasada campaña, precisamente mostró mayor variedad de registros a su vuelta para cambiar el rumbo de los partidos. No jugar con dos puntas fue un mensaje lanzado a las altas esferas: necesita un delantero centro antes de que se cierre el mercado.

Sin embargo, para fichar a Cavani, primero tendrían que cambiar parte del exceso de delanteros que tienen en el equipo antes de que se cierre la ventana de transferencia.

Los campeones de España están abiertos a ofertas por Luka Jovic , Borja Mayoral y Mariano Díaz, pero se enfrentan a una carrera contrarreloj si quieren venderlos antes de la fecha límite del 5 de octubre.

Los problemas del equipo de Zinedine Zidane de cara a la portería volvieron a ser evidentes el domingo, cuando arrancó la temporada de La Liga con un empate sin goles ante la Real Sociedad .

Jovic y Mayoral fueron suplentes no utilizados ante la Sociedad, y Zidane no recurrió a ninguno de los dos pese a la necesidad de gol del Madrid, mientras que Mariano se quedó fuera por amigdalitis.