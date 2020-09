La respuesta a Will Smith del atleta español que se dejó ganar porque el rival se lo merecía

“Había sido superior durante toda la carrera y por un desvío que no vio, no me parecía justo entrar en meta antes que él", explicó el atleta Diego Méntridas, que se ha hecho viral por dejar pasar a un rival y perder, entonces, el podio.

James Teagle iba delante de él, pero se se equivocó en la última curva: siguió recto en vez de torcer y eso hizo que el español le adelantase. Pero después se paró: “Volvería a hacerlo. En ese momento, me pareció que lo más justo era pararme”, dijo en Radio Marca.

Y Will Smith ha alucinado: !! Integridad absoluta !! Cuando el triatleta español @diegomentrida se percató de que el triatleta británico @james_teagle se había equivocado de camino justo antes de la meta de una carrera en España, Diego lo esperó para que pudiera ocupar el que dice que es su merecido lugar. “Estuvo frente a mí todo el tiempo. Se lo merecía.”

“WOW thanks Will!!! 😍🙌”, le responde el atleta.

En Instagram había dado las gracias a todos: “Quería dar las gracias a todos los que me estáis escribiendo y dando apoyo tras el gesto en el Triatlón de Santader.Esto es algo que me han enseñado mis padres y mi club @triatlonecosport desde que era pequeño.En mi opinión debería considerarse como una situación habitual. Nunca pensé que algo así iba a llegar tan lejos y se hiciese eco en tantos medios. Pero es un orgullo recibir tanto afecto”