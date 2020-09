Hace ya dos temporadas, la plataforma de televisión Netflix estrenó un brillante documental sobre los entresijos de la F-1 titulado «Drive to survive». Era la primera vez que el espectador podía adentrarse en los problemas de los equipos, las conversaciones entre pilotos, las broncas, las negociaciones… En uno de esos capítulos, dedicado a McLaren y al desastre que vivía en los últimos coletazos de su relación con Honda, las cámaras asisten a una tensa reunión dentro del box entre algunos ingenieros de McLaren y Fernando Alonso debido al pobre rendimiento del monoplaza en los primeros test de pretemporada. Cuando comienza la reunión improvisada, un nervioso Alonso espeta: «¿Es esto necesario?» Se refería a la presencia del equipo de Netflix, en plena crisis, grabando la conversación, una presencia que estaba totalmente autorizada, pero le resultaba molesta por extraña. Meses después y viendo que otros deportistas han grabado su propio documental, Alonso «accedió» a que un equipo de Mediapro le siguiera por todas partes, es decir, por todo el mundo justo cuando abandonó la F-1.

El propio Alonso reconoció ayer en una conferencia de prensa virtual desde la sede de Renault en Enstone que, al principio, le costó tener siempre la compañía de tres personas en casi toda su actividad, ya fuera profesional o personal. El documental, que ya tiene asegurada una segunda temporada, aborda la participación de Alonso en el Mundial de Resistencia con Toyota, el fiasco vivido en su segunda carrera de la Indy500 y, sobre todo, la experiencia del Dakar. El resultado, que se titula «Fernando», se estrena hoy en Amazon Video

Toyota, el Dakar y el pis

Uno de los capítulos más intensos es el que hace referencia a sus conversaciones con Marc Coma, copiloto de Alonso en el desierto de Arabia Saudí y uno de los aspectos que mas «enloquece» al asturiano es la cantidad de veces que hacía pis dentro del coche. Se trata de etapas muy largas y nadie se puede permitir el lujo de parar y perder tiempo, por lo que casi todos los pilotos llevan pañales para evacuar. Sin embargo, el movimiento constante del coche, los baches y los saltos hacen que la vejiga se suelte más… El propio Fernando Alonso definió el Toyota del Dakar como una «máquina de hacer pis».

Indy y el riesgo

Otro de los momentos que enseña el documental es el riesgo que asumió Alonso el pasado año en las 500 Millas de Indianápolis, durante los entrenamientos, cuando los responsables del equipo no le garantizaron la seguridad del coche para ponerse a más de 340 kilómetros por hora. Las posibilidades de accidente eran elevadas, pero el ovetense asumió el riesgo. El momento es ciertamente sobrecogedor y refleja el valor de Fernando Alonso y que este deporte es muy peligroso.

Durante la presentación del documental, Alonso se mostró satisfecho con el trabajo realizado por Amazon y Mediapro, ya que muestra a un Fernando desconocido que sorprenderá a muchos aficionados, y no tanto, que lo consideran serio y en ocasiones excesivamente retraído.

La docuserie retrata durante cinco episodios el último año del bicampeón mundial. «Creí que era un buen momento, después de dejar la Fórmula Uno, para enseñar a los aficionados lo que es la vida de un piloto y lo que hay fuera de la F-1. Existen categorías y carreras maravillosas como las 500 Millas, Le Mans, el Dakar, y acompañarme en el reto de cambiar de montura cada semana», aseguró el piloto asturiano.

La plataforma está convencida del éxito de la propuestas y ya está prevista la grabación de la segunda temporada en la que retratará el regreso a la Fórmula Uno de Alonso. «Se van a ver muchas cosas que no se ven en el día a día, muchos preparativos. Será un contenido nunca visto», prometió el ovetense. El asturiano aclaró que no vuelve a la F-1 «para ir a los restaurantes de cada ciudad y coger unos cuantos vuelos al año. Vuelvo para hacerlo bien e intentar ganar. En el deporte ganas o pierdes, hacer quinto es mejor que hacer sexto, pero eso no te cambia demasiado. La actual F-1 sabemos que no va a permitir ganar en 2021 a nadie más que Mercedes y Lewis Hamilton. En 2022 tenemos muchos equipos y pilotos diferentes puestas muchas esperanzas: Renault, Fernando, Ferrari, Carlos (Sainz), Verstappen, Red Bull... Mucha gente tiene las esperanzas puestas dentro de un año y medio», terminó.