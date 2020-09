Las lágrimas de la mujer de Luis Suárez tras el adiós de los Messi

La mujer de Messi ha hecho llorar a la de Luis Suárez. Ambas familias se tienen que separar después de compartir tantas cosas en Barcelona. Antonela Roccuzzo escribió: Bolu, amiga, hermana... Gracias por tantos años compartidos, por tantas risas, tantos mates y charlas interminables, fueron familia para nosotros... No tengo palabras para decirte lo MUCHO, MUCHÍSIMO que te voy a extrañar, a vos y a tu HERMOSA familia. ¡Gracias por tanto!!! Y que la vida nos siga regalando momentos juntos ¡y seguro nos reencontramos pronto! TE QUIERO, LOS QUIERO. Todos los éxitos del mundo en esta nueva etapa", escribió la mujer de Messi junto a cuatro fotos con Sofía, una de ellas con sus parejas.Suárez jamás debió haber dejado el Barcelona. Luis se va contra mi deseo, pero creo que hace bien quedándose en España. Primero, porque es una Liga que conoce perfectamente. Pero es que además fichar por el Atlético es una elección excelente", comentó.

Y ahora ha tenido respuesta de Sofía Balbi, la mujer de Luis Suárez: “Y cuando creí que ya no tenía más lágrimas me encuentro esto! no saben lo que los vamos a extrañar!!! Graaaacias por tanto tanto de lo que dijiste y por todo lo que nos queda por vivir... esto no lo rompe nada ni nadie! Los quiero, los adorooooo”,.

Casi nadie está contento con el adiós de Luis Súarez. “Es un jugador que nunca se rinde, es un guerrero y pelea cada balón dentro o fuera del área. Ha aterrizado en el club perfecto para perpetuar su estilo. Seguro que el Cholo está encantado con el fichaje”, asegura Rivaldo, embajador de Betfair.

Rivaldo cree que el Barcelona no tenía derecho a vetar la salida de Suárez al Atlético. “Claro que es un rival directo, pero al Barcelona no debe importarle demasiado, porque, al fin y al cabo, eran ellos los que le estaban buscando una salida”, apeló.

“Lo admiro mucho, muchísimo. Por eso creo que no debería haberse ido del Barcelona. Me cuesta entender su adiós. Sólo encuentro explicación a su salida por motivos de edad, pero tampoco me convence. Suárez debía haberse quedado”, defendió Rivaldo.

Tras la marcha de Suárez, Rivaldo tiene clarísimo que el Barça debe fichar a un delantero. “Es verdad que todo dependerá un poco de cómo jugará Koeman. Parece que en su sistema Griezmann o Messi podrían ocupar ese puesto, pero no sé cómo funcionará”, planteó.

Por otro lado, cree que la salida de Suárez podría tener consecuencias en el futuro de Leo Messi, que ha criticado que el '9′ se fuera de este modo, sin ser querido. “Es verdad que se le ha ido Suárez o Vidal, que eran sus grandes apoyos en el vestuario, pero lo digo por experiencia: esto es fútbol y todo puede pasar”, comentó sobre el futuro de Messi en el club.

“No olvidemos que hay elecciones presidenciales en el Barcelona previstas para 2021, lo que podría cambiar el panorama actual. Más todavía si el equipo vuelve a ganar títulos y Messi se sale otra temporada más. Quien sabe, quizá consigue ser de nuevo feliz y abrir un diálogo para renovar. Todavía queda mucho”, auguró.