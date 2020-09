Fernando Alonso en “El Hormiguero”: “Me siento como un bicho raro”

Fernando Alonso acudió anoche al programa ‘El Hormiguero’ en una divertida entrevista donde ha explicado a Pablo Motos varias anécdotas de su carrera. El piloto español no pudo acudir al plató a causa de las restricciones por la pandemia del coronavirus, por lo que ha hablado desde Milán en videoconferencia.

Alonso explicó que las medidas en España son mucho más severas que en el resto de Europa, por lo que a veces se siente un ‘bicho raro’: “Me he quedado sorprendido al ver que la gente va sin mascarillas en Europa y han recuperado rápido la normalidad, con mercados llenos de gente, conciertos... No hay tantas precauciones como aquí y me choca un poco... Me siento como un bicho raro, me miran raro al verme siempre con la mascarilla puesta”.

Como se las ingenia con la fama

Pablo Motos le ha preguntado a Fernando Alonso por cómo gestionó la fama cuando eso le cambió la vida por completo. “Tus cosas normales como ir al cine, a un restaurante o a un supermercado no vuelven a ser lo mismo, siempre serás el piloto”, asegura.

Además, Fernando Alonso nos ha confesado cómo se las ingenia para poder ir al cine sin ser reconocido y poder disfrutar de algo tan normal como ir a ver una película. Han sido muchas las situaciones a las que se ha enfrentado por culpa de la fama pero que ha sabido gestionar para poder llevar una vida “normal”.

Las surrealistas situaciones a las que @alo_oficial se ha enfrentado por culpa de la fama 📸 https://t.co/J89nLaQ7XS #FernandoAlonsoEH — antena 3 (@antena3com) September 24, 2020

Durante la entrevista, el piloto también ha mostrado su lado más competitivo y ha confesado lo que siente cuando se enfrenta a una derrota en alguna de sus competiciones y que es lo que hace para que no le vuelva a pasar.

“Soy muy competitivo, odio perder”, ha asegurado sin titubear un segundo. Además, el piloto de Fórmula 1 nos ha contado una anécdota vivida con sus amigos cuando jugaba al golf.

Pablo Motos ha encontrado además el lado más friki de Fernando Alonso y se lo ha contado durante su entrevista en ‘El Hormiguero 3.0’. El piloto ha reconocido que efectivamente se trata de algo “un pelín raro” pero ha explicado por qué ese detalle le supone adrenalina.

Se trata del riesgo que suponen las dunas durante el Dakar, y Alonso ha reconocido su gusto por ir “al límite”. “En ese momento yo también tengo miedo”, ha asegurado, pero ha añadido que precisamente eso es lo que le hace sentirse vivo.

El lado más friki de @alo_oficial sale a la luz en @El_Hormiguero : "Admito que es un pelín raro" 😁 https://t.co/oXONxWDg8o #FernandoAlonsoEH — antena 3 (@antena3com) September 24, 2020

Alonso ha afirmado que los pilotos como él necesitan sentir “la adrenalina, el miedo, el peligro”, que se echan de menos en los test en los que sólo se dan vueltas. Por eso, ha destacado del Dakar que le gusta la sensación de estar “en lo desconocido”.

Pablo ha descubierto esta curiosidad del asturiano en la docuserie ‘Fernando’, en la que también le ha llamado la atención su “abrumadora inteligencia natural” por su capacidad para absorber tanta información.

Las razones de su vuelta

Sobre qué razón le ha llevado a volver a la Fórmula Uno, ha destacado que: “Ha sido un poco las ganas de competir, me encanta competir y conducir, me veía cada fin de semana con un coche diferente -Dakar, Le Mans...lo que sea-, siempre con un volante en las manos, y tras cumplir alguna de las ideas que tenía en mente, he visto que era el momento de hacer unos últimos años en la Fórmula Uno a tope”. También asegura que el cambio de reglamentación, que hará la competición de F-1 más atractiva, le ha animado a regresar.