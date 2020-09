La opinión de Koeman sobre la situación de Messi tras la última rajada del argentino contra Bartomeu

Ronald Koeman dio su primera conferencia de prensa previa a un partido del Barcelona, que se estrena en LaLiga ante el Villarreal en un ambiente revuelto tras las últimas declaraciones de Messi contra el club por la salida de Luis Suárez. Estas fueron sus respuestas:

El Villarreal, más rodado

“Puede ser que el equipo que ya ha jugado partidos por los puntos sea diferente. Pero nosotros estamos preparados, hemos trabajado mucho las últimas tres o cuatro semanas”.

¿Satisfecho con la plantilla?

“Creo que siempre es importante hablar sobre los jugadores que están, no sobre posibles fichajes. Quedan dos semanas para completar las llegadas, y puede haber alguna salida. Pero sabemos cómo queremos jugar que es lo importante, lo que pueda pasar con jugadores ya veremos”.

Messi sigue enfadado

"Yo creo que es normal que un jugador está triste cuando un amigo suyo se marcha del club, después de unos años en los que han estado juntos. Es parte de fútbol. Pero lo más importante es cómo ha estado Leo en los entrenamientos y en los partidos, y ha sido un ejemplo siempre. Lo ha demostrado también en los entrenamientos del viernes y de esta mañana [los posteriores a la salida de Messi y su rajada contra el club]. No tengo ninguna duda en ese sentido.

¿Anímicamente preparados?

“Sí, creo que estamos preparados. Claro que nos falta ritmo de partidos que sí tienen otros equipos, puede ser una diferencia”.

Lautaro o Memphis

“Nada está descartado, pero sólo hablo de los jugadores que están. El Barcelona siempre está viendo nuevos jugadores para mejorar la plantilla. Es lo mismo que otros años”.

Llamada a Luis Suárez para decirle que no cuenta con él

“Primero tengo que decir que parece que yo he sido el malo de esta película, y no es así, porque desde el primer día y después de la llamada con Luis he mostrado respeto por la persona y el jugador que es. El trabajó y a él siempre le dije: “Si te quedas lo tendrás difícil, pero puede que juegues”. Es una decisión del club y yo he intentado apoyar estas decisiones, no es sólo mía. Es intentar cambiar al equipo, hay gente muy joven que va a tener más oportunidades. Con Luis nos respetamos, hemos hablado claramente de su futuro y ahora le deseo lo mejor en el Atlético”.

Riqui Puig

“Hay jugadores que van a tener dorsal del Barça B, son decisiones del club. Hay mucha competencia en su posición. No es verdad que no cuento con él, está convocado para mañana y todos los convocados pueden jugar. Él y otros jóvenes, yo pienso que tienen que jugar partidos, si no puede ser con el primer equipo tiene que ser con el Barça B o en otros equipos. Si Riqui o Aleñá quieren quedarse, tienen que demostrar en los entrenamientos para que les dé oportunidades”.

Imaginaba que la situación fuera tan convulsa

“Si preguntas a los entrenadores que han estado en el Barça, todos dicen que nunca han tenido un día tranquilo. Sabía que al hablar de cambios del equipo hay gente a favor y en contra, lo acepto, es parte de mi trabajo. Claro que ojalá tengamos un poco más de tranquilidad”.

Ansu Fati

“Es un gran talento. Pocos jugadores a su edad están demostrando el nivel del Barça. Si ha debutado en la selección española absoluta quiere decir algo. Hizo un gran partido. Es un jugador de futuro, pero a su edad es algo impresionante que tenga ya nivel para jugar en el primer equipo del Barcelona”.

Ansu, Trincao y Dembélé. ¿Tiene ventaja Ansu para jugar?

“No se puede hablar de ventaja porque necesitamos a todos los delanteros que tenemos. Vamos a afrontar muchos partidos, hay que cambiar para tener gente fresca, depende del rendimiento de cada jugador. Es bueno que tengamos la posibilidad de cambiar gente arriba”.

Futuro precandidato dice que aunque el Barça gane todo, él no sigue

“Respeto su opinión. No voy a contestar a todos los que hablen de mí, porque puedo estar todo el día. Yo tengo que dirigir al equipo lo mejor posible y no perder energía en nada más”.

Labor defensiva

“Es normal que tengamos que mejorar cosas, en defensa hay que saber que el sistema es diferente al de los últimos años, queremos presionar más arriba, es un cambio radical y eso cuesta. También necesitamos tiempo. En los últimos amistosos también hemos visto un equipo con más ritmo de balón. Contra el Elche robamos muchos balones y presionamos bien”.

Coutinho

“Creo hay que poner a cada jugador en su mejor posición: Philippe puede jugar de 10 o en banda izquierda hacia dentro. Su posición es cerca del área contraria, pero también le gusta defender y ayudar al equipo. Sobre todo que él pueda demostrar su calidad en el área rival. Tiene un buen chut, buenos pases en espacios cortos... A mí me gusta este jugador, y ojalá que triunfe en el Barça esta temporada”.

Cómo poner su sello

“Primero, el juego va a ser diferente, el sistema va a ser diferente, la presión va a ser diferente, el nombre de los jugadores hay que esperar dos semanas. Cuando se cierre el mercado podré contestar mejor esta pregunta. El tema económico del club es difícil, puede ser que no tenga el equipo que quiera como entrenador, pero eso lo acepto por la situación económica”.

Diferencias a su época de jugador

“El mundo del fútbol ha ido a más con el márketing, las televisiones... Siempre hay muchas opiniones a favor y en contra del presidente, del entrenador... Se acepta. Como esta rueda de prensa, que hay muy pocas preguntas del partido de mañana”.

Ter Stegen

“Está lesionado. No sé el tiempo para que vuelva, quizá un par de semanas. Está trabajando. Con Neto estoy muy contento, es muy buen portero. Y tenemos dos jóvenes que pueden aprender”.