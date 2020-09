La respuesta de Casillas al ataque de un colaborador de El Chiringuito

“¿Alguien me puede decir quién es este señor? No tengo el gusto de conocerle en persona pero veo que me tiene una estima desmedida", pregunta en Twitter Iker Casillas en referencia a Juanma Rodríguez, colaborador de “El Chiringuito”. El periodista había dicho antes: “Que dice Casillas que su suplencia con Del Bosque fue deportiva y su suplencia con Mourinho fue personal. Olvida decir que Del Bosque acabó hasta el gorro de él, que no asumió su suplencia. Y que, para personal, la campañita de algunos periodistas amigos suyos contra Mou”. El colaborador de “El Chiringuito” se ha significado como un defensor de Mourinho en los últimos años y hasta llegó a lucir un altar con su foto en el programa.

