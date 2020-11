Clemente: “Un España-Euskadi no me parecería raro, sino bonito”

Javier Clemente hizo un repaso a la actualidad deportiva en “Radio Marca”. El ex seleccionar de España entre 1992 y 1998, con dos Mundiales y una Eurocopa como grandes competiciones, dirige ahora a la selección del País Vasco, y opinó sobre un enfrentamiento entre ambas. “Hay muchos sitios donde queremos tener nuestra propia selección. A mí me gustaría ver a Euskadi en un Mundial. Un Euskadi - España no me parecería raro, sino bonito”.

Por otro lado, considera que el Atlético es uno de los favoritos para ganar la Liga, sobre todo si le respetan las lesiones; y que hay que ir con cuidado con los jóvenes del Barcelona. “Los jóvenes llegan donde llegan. Mañana te pueden no hacer nada. Mira Ansu Fati, que en un golpe fuerte le han mandado a freír la rodilla. Hay que enseñarles a jugar. A veces, por la fuerza que te entran, no estás preparado. A los jóvenes hay que darles continuidad y partidos, pero de ahí a convertirles en titulares... alguno se puede arrepentir”, expresó. Y piensa también que Mbappé es mejor que Haaland, pero es muy difícil de fichar, por lo que el Real Madrid debería ir a por el noruego porque “el gol vale mucho”, aunque “Haaland marcaría menos en España que en Alemania”.