Maradona se presentaba, y ya no se olvidaba de tu nombre

El míster, Carlos Salvador Bilardo, nos convocó a una reunión para contarnos que Diego venía. Recuerdo que había un cuadro en la pared; nos sentó a todos enfrente e hizo como un raya en ese cuadro y dijo: “Mirad, de esta raya para arriba están todos ustedes y estamos nosotros, todo el cuerpo técnico y toda la gente. De esta otra raya para el otro lado está Diego, a él no le podemos tratar de la misma manera, él va a ser diferente”. Pero acabó diciendo: “No os preocupéis, que no os va a defraudar”. Fue un primer impacto antes de conocerle, pero Bilardo tenía razón. Para nosotros era de pronto tener al lado cambiándose y jugando contigo a tu ídolo, el crack mundial, pero nos dimos cuenta rápidamente de su cercanía y su personalidad, de su capacidad para generar un ambiente muy colectivo a su alrededor, a pesar de ser quien era. En el momento que se presentaba o tú te presentabas a él, difícilmente se le olvidaba tu nombre, pero no sólo el de los compañeros, lo hacía con cualquier otra persona que estuviera en su camino: con los utilleros, los fisios, los jardineros, los que cuidaban el campo... Era tan cercano con ellos como con cualquiera de nosotros. En ese cara a cara él no se olvidaba de dónde venía.

Era una época en la que no se viajaba con chárter, te quedabas a dormir muchas veces en la ciudad donde jugabas o como mucho viajábamos a Madrid y a la otra mañana cogíamos el vuelo a Sevilla. Esas noches, pudieron ser 20 o 25 partidos, el 99 por ciento las pasábamos con Diego, en una habitación, porque con él no se podía salir a ningún sitio, evidentemente. La convocatoria era prácticamente total, nosotros le cocíamos a preguntas, no sólo de fútbol, también de vida, de lo personal, y nos contestaba a todas, y en las personales sobre todo, a veces nos acababa diciendo: “Mirad, yo sé que he cometido un error y os cuento esto porque como os tengo mucho cariño no quiero que repitáis el error que he cometido yo”. Eso me hizo sentir que tenía un corazón enorme.

Maradona llegó a Sevilla después de todo el tema de Nápoles, llevaba un tiempo sin competir. Esto que voy a decir es una opinión mía, y puede no ser así, pero yo me atrevería a pensar que Bilardo firma por el Sevilla para sacar a Diego de su entorno, que sentía que no era lo mejor para él y había que recuperarlo en cierta manera para el fútbol. El cariño que le tenía era brutal, como no podía ser de otra manera viendo cómo actuaba Diego y lo que habían conseguido juntos.

Ostras, esto que ha hecho Diego no lo había visto nunca...

El recuerdo en la mayoría de los entrenamientos es que de pronto estabas en la portería y algo allí lejos de ti, pero al alcance de tu vista, ocurría y te quedabas como: “Ostras, esto que ha hecho Diego yo no lo había visto nunca, ¿lo podrá repetir? Y claro que lo repetía, más de una vez. Hacía cosas extraordinarias que nosotros en directo no habíamos visto nunca. Luego en el campo, él sabía que era el número uno y asumía responsabilidades, para lo bueno y para lo malo. No tenía ningún miedo, él expresaba lo que sentía. En el césped defendía al equipo y al compañero como lo hacía para cualquier otra otra cosa. A veces llegaba a esos extremos que no son lo ideal, pero él había decidido vivir de esa manera. Cómo no le voy a respetar. Lo que tengo claro es que los 60 años que ha vivido lo ha hecho a su manera, yo creo que ha sufrido en momentos, pero ha disfrutado mucho y, sobre todo, nos ha hecho disfrutar mucho a todos.