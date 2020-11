Volvió la selección, que no jugaba desde antes del comienzo de la pandemia, y vivió una pesadilla en los dos últimos cuartos ante Israel. El equipo hebreo se impuso (87-95) con un recital ofensivo en los dos últimos periodos. La derrota no es ningún drama, es un aviso para el partido del lunes ante Rumanía. La fase de clasificación para el Eurobasket es poco menos que una broma. En un grupo de cuatro, en el que está Rumanía, se clasifican tres equipos. Por eso las famosas “Ventanas FIBA” en realidad para lo que sirven es para medir la temperatura de las selecciones sin sus grandes estrellas. La España de Scariolo cuenta con tres campeones del mundo, Colom, Beirán y Rabaseda, y un grupo de meritorios que se vio desbordada después del descanso ante Israel.

Con Colom como gran referente, España dominó en los dos primeros parciales con autoridad. La selección campeona del mundo, huérfana de sus estrellas de la NBA y de la Euroliga, tiene al base del Valencia, sí de un equipo de Euroliga, pero resulta que no juega ni un minuto en el equipo de Ponsarnau, como faro. Anotó 14 puntos antes del descanso en menos de ocho minutos. Su acierto, la puntería en el triple (8/13 triples) y la defensa zonal dejaron a Israel en la lona antes del parón. Pero los pupilos de Kattash se levantaron y de qué manera. Los cuatro primeros ataques fueron cuatro triples. Un anuncio sobre lo que iba a ser el resto del partido. Mekel, el jugador del Unicaja, y Blatt, el hijo del mítico técnico David Blatt, tomaron los mandos del partido y no los soltaron. Triple va, triple viene, triple va, triple viene... España encajó 31 puntos en el tercer cuarto. Fueron otros 28 en el último. Cuando Colom regresó la selección retomó el control, pero los hebreos ya estaban desatados. Y a Colom le fallaron las fuerzas al final con lo que España se quedó sin referente y sufrió su tercera derrota en cuatro partidos. El lunes, ante Rumanía, el equipo está obligado a ganar para no complicarse un fase de clasificación en la que la clase media del baloncesto español por ahora no ha dado la talla.

87. España (27+25+20+15): Díaz (5), Brizuela (10), Rabaseda (3), Pérez (7) y Arteaga (2) -quinteto titular- Guerrero (8), Llovet (1), Colom (24), Beirán (4), López-Arostegui (13), Bassas (0) y Alonso (8).

95. Israel (21+15+31+28): Mekel (18), Blatt (21), Ginat (17), Menco (8) y Cohen (17) -quinteto titular- Gutt (0), Madar (11), Pnini (0), Zalmanson (1), Levi (0) y Ziv (2).

Árbitros: Sharapa (Bie), Vulic (Cro) y Jevtovic (Ser). Sin eliminados. Técnica a Kattash, seleccinador de Israel.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de clasificación para el Eurobasket 2022.

Resultados tercera jornada: Rumanía, 61-Polonia, 91 y España, 87-Israel, 95.

Clasificación Grupo A (victorias/derrotas): 1. Israel (3/0); 2. Polonia (2/1); 3. España (1/2); 4. Rumanía (0/3).