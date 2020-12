El emotivo mensaje de la hija de Maradona tras su visita al palco de La Bombonera

“Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papá!”. Así comenzó el sentido mensaje que Dalma Maradona compartió en su cuenta de Instagram. La hija de Diego destacó las constantes muestras de afecto que recibió el último domingo, en su visita a La Bombonera en el encuentro entre Boca y Newell´s.

“Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papá! Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva, hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, LOS JUGADORES DE BOCA❤️, los de Newell’ s Old Boys y especialmente Cristian Riquelme! No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin el, pero tampoco quería dejar el palco vacío! Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino! Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo, Mary, Lili y sus nietos”, ha escrito en su perfil de Instagram. El mensaje ha recibido en pocas horas más de 230.00 “Me gusta”.

Dalma Maradona, una de las hijas del Diez, presenció el encuentro del pasado fin de semana desde el palco en el que su padre veía los partidos del equipo al que tanto amó.

Los jugadores de Boca salieron al campo con una camiseta conmemorativa y todos los futbolistas llevaron el nombre de Maradona en espalda, además de una foto de Diego en la parte delantera.

El momento más emotivo del encuentro se vivió cuando Edwin Cardona marcó el primer gol y todos los jugadores se pusieron frente al palco en el que se encontraba Dalma para aplaudir y dedicarle el gol. La hija de Maradona rompió a llorar rota por el dolor.

La hija mayor del astro, fruto del matrimonio con Claudia Villafañe, ya compartió el pasado fin de semana en redes sociales una desgarradora carta de despedida.

“Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no... ¡Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! ¡Ya te extraño, pá! ¡Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos! ¡Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! ¡Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando ‘Y cómo es él’ para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos... Bueno... ¡vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos! ¡Te amo, papá!”, firmó.