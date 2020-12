“No me gusta ser aguafiestas”, la opinión de Alfonso Reyes sobre las reuniones de 10 personas en Navidad

La decisión del Gobierno y las Comunidades Autónomas de permitir reuniones de diez personas en Navidad no le parece muy apropiada a Alfonso Reyes. “No me gusta ser aguafiestas, pero no me parece la mejor manera de parar al hideputa las reuniones de 10 personas en Navidad. Me temo que va a haber mucha relajación. Si no lo has pasado con síntomas no eres totalmente consciente de lo malo que es este bicho. Sed muy precavidos”, dice Reyes en Twitter. El presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto ya pasó el Covid-19, que lo atacó fuertemente y tuvo que ser ingresado.

“Más vale no verse mucho esta vez y poder hacerlo en las Navidades de los próximos años”, añade Reyes.