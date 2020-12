Nadal, en “El Hormiguero”: ¿Por qué llegó tarde a una final del Godó?

Rafa Nadal pasó por “El Hormiguero”, de Antena 3, y allí se habló de uno de los “defectos” que tiene el tenista balear: no es puntual (el otro es el desorden). Es el cachondeo que tienen sus amigos con él desde hace tiempo y que el zurdo admite, aunque también dice que “a los sitios a los que no tiene que llegar tarde, no lo hace”. A su boda llegó a tiempo, pero Mery se retrasó una hora para que sufriera. Nadal desveló a Pablo Motos el motivo por el que una vez llegó tarde a la final de un Conde de Godó, torneo que ha conquistado en once ocasiones: “Estaba viendo la Fórmula-1 en el vestuario”; con lo que desvela también que es un gran aficionado a los deportes.

“Sabes lo que pasa. Estás en casa y dices: “Tengo tiempo”. Pero a última hora siempre pasa algo que es lo que te hace llegar esos cinco minutos tarde”, se justificó.