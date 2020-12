Goikoetxea sobre Maradona: “Cometí un error”

Uno de los nombres que más se ha repetido tras la muerte de Maradona es el de Andoni Goikoetxea, que le dio una patada cuando jugaba en el Barcelona y lo lesionó. Ahora, el ex jugador del Athletic recuerda ese momentoe. Mi carrera y mi vida han tenido siempre la presencia de Diego. Desde aquella falta que le costó la lesión en 1983 mi nombre ha estado siempre asociado al de Maradona. Pese a que con la camiseta del Athletic gané Ligas y trofeos y fui un jugador importante de la selección española y del Atlético de Madrid, muchos me recuerdan sobre todo por aquella falta”, ha asegurado en una entrevita en Italia.

«Yo cometí un error, está claro, pero no quería hacerle daño y él lo entendió. No trunqué su carrera y vosotros napolitanos sois los testigos», continuó.

Ha vuelto a recordar que se volvieron a ver cuando Maradona estaba en el Sevilla: «Fui a verle al hotel. Parecerá increíble, pero no hablamos de lo que había sucedido, sino de nuestras familias y vidas delante de un café. Reíamos y bromeábamos como si no hubiera pasado nada. No sentí la necesidad de disculparme ni él de perdonarme. Era todo parte del pasado y esto demuestra quién era Maradona fuera del campo: una persona gentil y sonriente. Nos hicimos una foto juntos y firmamos un autógrafo que conservo celosamente».

Goiko habló bien de Maradona «Era el hombre perfecto porque era un gran comunicador y una persona amable y afable». “cada uno vive su vida como prefiere y él decidió hacerlo al filo de la navaja». Y se apuntó a la teoría de que estaba mal acompañado y aconsejado. “«No quiero decir que no sea el responsable principal de lo que le sucedió durante su vida, pero quien tenía alrededor no le ayudó».