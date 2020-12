El Real Madrid se juega la vida contra Borussia Mönchengladbach en la Champions. Una victoria le permitiría hasta ser primero; una derrota... Bueno una derrota ni se plantea:”No estoy pensando en otra cosa que pasar, es lo que queremos hacer. No contemplo otra cosa que no sea pasar. Y los jugadores, lo mismo. Vosotros podéis pensar y opinar y hablar, pero pensamos únicamente en hacer un gran partido”, ha asegurado Zidane.

Pocas veces ha visto el francés tan cerca la soga que siempre amenaza a las entrenadores: “Si era juicio el primer partido o este segundo, no entro a eso. Nos importa el partido, hacer las cosas bien como equipo, demostrar lo que somos y lo que me interesa a mí es eso. No entro al resto”.

Sabe que su despido se debatió. Que si se pierde, se debatira: ”El club hará lo que tenga que hacer, como siempre. Pero yo pienso en mañana y en hacerlo bien. El club hará las cosas como siempre ha hecho, pero no pienso en eso”, continuó.

“Pensamos únicamente en pasar ronda, no valoro otra cosa. Nos preparamos para hacer un gran partido, tendremos dificultades seguramente pero hay que ser positivos y pensar en la victoria, y hacer todo para conseguir los tres puntos. “Sabemos lo que nos jugamos, es el último partido de esta ronda. Hay que preparar bien las cosas, gestionar las emociones, y pensar que fuera se pueden decir muchas cosas pero lo importante es que nosotros preparemos bien las cosas, dice Zidane, que en estos momentos de estrés es cuando mantiene la calma

Sólo piensa en su partido, no en lo que pase en el Inter contra el Shakhtar: “Sabemos que hay otro partido, pero nos interesa lo que vamos a hacer nosotros en nuestro partido. Jugamos contra un buen equipo, el Borussia, que nos planteará un partido complicado. El resto, no nos interesa”, concl