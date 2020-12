El Basaksehir se ha ido del partido de Champions contra el PSG por el racismo del cuarto árbitro. Según los jugadores del equipo turco, ha menospreciado a uno de sus compañeros al indicarle al árbitro a quien tenía que amonestar.”Ha sido por protestar una falta. Éramos 4 o 5 en el banquillo y le ha dicho: ‘Echa al negro’. Increíble”, ha contado en Onda Cero Webo, que jugó en el fútbol español y estaba en el banquillo del Basaksehir.

Le ha echado a él. Avisó al árbitro, que llegó corriendo con la roja en la mano. Pero lo que indignaba no era la tarjeta, era la frase. Como ahora no hay público ni ruido en los estadios, desde el banquillo se ha oído todo y se han indignado. Demba Ba no ha querido que la cosa quedara ahí y ha saltado hacia el cuarto árbitros. “¿Por qué tienes que referirte a mí como hombre negro? Nunca lo harías con un hombre blanco”, le ha dicho muy claramente. Según algunas fuentes, el cuarto colegiado se refirió al jugador como “black guy”, lo que en inglés es despreciativo.

🎙Demba Ba al cuarto árbitro



"¿Por qué tienes que referirte a mí como hombre negro? Nunca lo harías con un hombre blanco"





Los deportistas ya están muy concienciados y no van a dejar pasar una. En cuanto en el banquillo han oído la expresión en inglés del cuarto colegiado rumano, han saltado a pedirle explicaciones y también se las han pedido al colegiado. Tanto Webo como Demba Ba se han enfrentado al cuarto árbitro, que no sabía ni qué decir y también al colegiado. Después, todo el equipo ha abandonado el campo.

#ChampionsLeague



Momento donde Pierre Webó, asistente técnico del Istanbul Basaksehir, denuncia que el cuarto árbitro dijo al juez central: “Echa al Negro”.





Pero no sólo ha sido el conjunto turco, también los jugadores del PSG, entre ellos Neymar y Mbappé, han decidido que no continuaban con el encuentro por el racismo del colegiado.

Enfado tremendo del İstanbul Başakşehir, que se marchan del campo.



El conjunto turco lo tiene muy claro y rápidamente han publicado este tuit en las redes sociales para recordar a la UEFA su lucha contra el racismo. Y el presidente turco, Endorgan se manifestado en contra.

“Condeno enérgicamente los comentarios racistas hechos contra Pierre Webo, uno de los miembros del equipo técnico de nuestro representante Başakşehir, y creo que la UEFA tomará las medidas necesarias. Estamos incondicionalmente contra el racismo y la discriminación en el deporte y en todos los ámbitos de la vida”.