Apenas han pasado 24 horas desde el incidente que se vivió en el partido de Champions entre el PSG y Istambul Basaksehir en el que el cuarto árbitro se refirió a un miembro del cuerpo técnico turco como «ese negro». A estas alturas todos conocemos la historia. Me ha llamado especialmente la atención la opinión del entrenador del Benfica, Jorge Jesús: «Hoy cualquier cosa que se pueda decir contra un negro es siempre signo de racismo, y eso mismo contra un blanco ya no lo es. Es una ola que se está implantando en el mundo».

Este señor debería saber que especificar que una persona es negra en muchos contextos es racismo y nada más. Esta opinión casa con la de algunas personas que dicen que los negros tenemos la piel muy fina. Curiosamente, también se ha dicho lo mismo con los homosexuales, con las mujeres y con cualquier colectivo que ha pedido respeto. Por suerte hemos sacado de la tele los chistes de negros y maricones (aunque se siguen contando en privado).

Tengo claro que difícilmente el árbitro rumano sea racista. Pero eso no resta importancia a su forma de hablar en público. Porque estaba hablando en público. Un error de bulto que tiene que pagar aunque no tuviera intención de atropellar. Imagino que queréis saber por qué nos molesta a los negros que digáis negro cuando habláis de nosotros. Es bien sencillo. Al menos en España, en público no se dice negro sino de color, pero en privado ocurre lo que le pasó a los árbitros rumanos, que no dicen de color sino negro. De color es una expresión que no utilizamos los negros porque nos parece ridícula. Sin embargo, los blancos la utilizan porque culturalmente existe la creencia de que ser negro es negativo.

No nos molesta que nos digáis negros, nos molesta que creáis que ser negros es malo. Y no es que tengamos la piel muy fina, sino todo lo contrario, hemos callado mucho tiempo.