El piropo de Simeone a Zidane

El Atlético de Madrid y el Real Madrid salieron del atolladero de tener que jugarse la clasificación para octavos de la Champions en el último partido. La gran competición europea queda aparcada hasta febrero, con el vistazo que habrá que echarle previamente al sorteo del lunes para conocer a los rivales en la primera eliminatoria a ida y vuelta. Todos los esfuerzos se centran ahora en la Liga y el sábado hay un partido muy importante. El equipo de Simeone, único invicto del campeonato, imponente, con sólo dos goles recibidos, el líder, recibe al Madrid. Le saca seis puntos, además con un partido menos disputado. “Una final no es. A falta de tantas jornadas no lo considero en absoluto una final”, aseguró el Cholo. “El Madrid es un gran equipo, con un entrenador que siempre en la adversidad logra un cambio ante la responsabilidad de cualquier partido y compiten. Los admiro, porque todos los años están compitiendo y no es fácil. Ellos siempre están”, prosiguió el entrenador argentino.