Zidane está preparando el partido contra el Atlético de Madrid de LaLiga. “Cada partido queremos demostrar qué equipo somos, queremos ganar cada partido. Somos los campeones de LaLiga y lo que queremos es defender lo que hemos ganado y vamos a hacer esto hasta el final, estoy convencido de nuestra entrega en cada partido”, ha dicho el entrenador.

Antes había dicho las palabras más inesperadas: “El Atlético es el favorito, es el primero de la Liga”

Sobre Isco y Marcelo: “Siempre voy a tener confianza, es verdad que no han jugado mucho últimamente y voy a contar con ellos. Siempre han demostrado lo que son y lo que han hecho aquí. Tengo que elegir, es mi trabajo, pero están entrenando bien y voy a contar con todo el grupo”. Y ha continuado, por otra pregunta: “Entiendo que son pocos minutos, pero la situación es ésta, es un momento puntual, ellos entrenan bien para estar cuando haga falta. Aquí hay muchos jugadores y e

Ha hablado del Atlético: “Hay que competir contra ellos, compiten muy bien. Vamos a mirar lo que vamos a hacer y proponer”.

Zidane se va a encontrar con Marcos Llorente, que ha cambiado su posición con Simeone, ahora juega más arriba y con más gol: “No me sorprende, es un jugador de alto nivel y está mostrando otra faceta, juega de otra manera, pero se sabía que tenía mucha calidad. Me alegro por él”.

No ha querido mojarse acerca de si pierde el Madrid, por la distancia que puede poner el Atlético de por medio, con un partido menos: “Sólo pensamos en lo que pueden hacer los jugadores”, ha asegurado Zizou. No está haciendo muchas rotaciones en este tramo decisivo: “Es un momento particular, no hemos hecho muchos cambios. Mañana podemos hacer o no. Es el partido que te da lo que vas a hacer”, ha asegurado ele entrenador, que va a contar con Valverde y Carvajal en la convocatoria.