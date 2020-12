“Hasta me dice qué tengo que comer”. La opinión de un compañero sobre Cristiano Ronaldo

“Cristiano Ronaldo es un tipo de puta madre. Desde que llegué me ha ayudado mucho porque hablamos el mismo idioma”, confiesa Arthur en una entrevista concedida al diario “Marca”. El brasileño ha encontrado en la Juventus la compañía del ídolo portugués. Uno que no triunfó en el Barcelona y otro que rompió todos los récords en el Real Madrid. “Siempre está cerca y me ayuda, por ejemplo, en cosas que no he entendido. En la comida, también, hasta me dice qué tengo que comer. Que si esto no debería comer, que aquello otro me vendría bien. Se preocupa por los demás, siempre intenta ayudar y aportar algo. He tenido mucha suerte con Cristiano”, asegura Arthur.

Y explica también cuál es el rasgo que comparten los tres jugadores más grandes de los últimos años, Messi, Neymar y Cristiano: “Su mentalidad”. Aunque hay algo más: “Lo primero es el talento. Son los tres futbolistas con mayor talento con los que compartí vestuario. Pero lo que tienen los tres en su cabeza es una mentalidad ganadora increíble. Se fijan un objetivo y se dejan la vida en el campo para conseguirlo. Siempre quieren más. Me impresiona que nunca bajan el nivel ni la concentración”, añade Arthur.