Lo que más le gusta a Cristiano Ronaldo y ya no puede hacer

Cristiano Ronaldo ha sido elegido Mejor jugador del siglo (2001-2020) en los Globe Soccer Awards que se entregan en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), por delante de Leo Messi (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool) y Ronaldinho, que ya está retirado.

“Es un placer batir récords y ganar títulos. No es fácil estar en la cima durante tantos años. Los números y los títulos hablan por sí mismos. Estoy muy orgulloso. Sin un gran equipo y un fantástico entrenador, es imposible ganar eso”, dijo Cristiano Ronaldo antes de recibir el premio.

Cristiano Ronaldo también admitió que no es fácil jugar en estadios vacíos a causa de la pandemia por la covid-19: “Tengo que ser honesto. Jugar en un estadio vacío es aburrido. Nosotros, como jugadores, respetamos todos los protocolos, pero no me gusta. Lo hago porque me encanta el fútbol, porque juego para mi familia, amigos y aficionados, pero no me gusta. Me gusta cuando la gente grita a Cristiano, pero eso ya no sucede. Ha cambiado y ahora, cuando voy a otros países, son los jugadores contrarios los que gritan. Eso me motiva. Espero que en 2021 esas reglas cambien y los estadios se llenen de aficionados, porque el fútbol sin los aficionados no es nada”.