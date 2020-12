Subway, la cadena internacional de restauración de servicio rápido, se convierte en proveedor oficial de la Federación Española de Baloncesto (FEB) para los próximos cuatros años. Este acuerdo sirve para reforzar aún más el compromiso de la marca con un estilo de vida saludable y su firme apoyo al deporte español. “Los valores del deporte son algunos de los pilares que Subway lleva en su ADN. Por ello, estamos muy ilusionados con ser el proveedor oficial de la Federación Española de Baloncesto”, asegura Alejandro Jiménez, director de desarrollo de Subway en España. “Queremos presentar a Subway como la alternativa saludable y que mejor se adapta a cada tipo de comensal. Todo esto con el objetivo de empezar un 2021 con fuerza y optimismo, demostrando así nuestro compromiso con la sociedad y el deporte español”.

Con esta colaboración, Subway fortalece su vinculación con el deporte español tras patrocinar en 2019 la primera edición de FISE (Festival Internacional de Deportes de Acción), la XV edición de la Carrera por la Vida organizada por la Fundación Canaria Carrera por la Vida, así como diferentes ediciones de la Maratón de Barcelona.

Subway fomenta los valores de lucha, sacrificio y compromiso, intrínsecos en el ADN de la compañía y tan presentes en el deporte. A través de su filosofía de marca My Way, Subway defiende la libertad de las personas a la hora de elegir desde cómo disfrutar de su experiencia gastronómica hasta cómo disfrutar de la vida. Además, este año la compañía ha añadido su posicionamiento Better For You, como un pilar que refuerza su filosofía de My Way, cuyo objetivo no es otro que empoderar a las personas a que tomen las mejores decisiones para ellos.

“Contar con una compañía internacional como Subway para que sean nuestros proveedores oficiales supone una enorme satisfacción para nosotros”, afirma Jorge Garbajosa. “Dadas las circunstancias, el hecho de que empresas de la talla de Subway depositen su confianza en nosotros es un soplo de esperanza para la próxima temporada y estoy seguro de que va a suponer un nuevo éxito tanto para ellos como para nosotros”, asegura el presidente de la FEB.

“El baloncesto es un deporte cuya clave del éxito reside en el trabajo en equipo. Por lo que no se me ocurre una marca mejor que Subway, cuyo secreto para alcanzar las cuotas actuales de las que goza se basa en el compañerismo y espíritu de sacrificio, para representar este valor diferencial”, afirma Fernando Romay, ex medallista olímpico y embajador de la FEB. “Gracias a esta alianza muchos de los aficionados del baloncesto podremos disfrutar de nuestro deporte favorito acompañándolo con la variedad gastronómica que ofrece la compañía”, comenta Romay.