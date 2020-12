Un perro se cuela en un partido, roba una bota... Y termina siendo adoptado por un futbolista (vídeo)

The Strongest y Nacional Potosí jugaban un partido de liga en Bolivia, pero el gran protagonista inesperado fue otro: “Cachito”. Así bautizaron los aficionados al perro que irrumpió en el césped y se puso a jugar con una bota que había “robado”.... Lo persiguen durante un rato y Raúl Castro, centrocampista de The Strongest, lo termina sacando del campo para entregárselo a un policía. El animal no ofreció resistencia, sólo quería jugar.

Pero la historia no terminó ahí. Al perro lo atropelló un coche un día después y fue llevado al albergue “Ni una patita menos”, que pidió ayuda y no tardó en encontrarla. Raúl Castro, el jugador que lo sacó del césped en brazos, lo confirmó en el medio local “Página Siete”: “He adoptado a Cachito”. “Contacté con el albergue donde está el perrito para enviarles una ayuda para que lo atiendan, añadió. “No tengo redes sociales y me enteré por mis compañeros, que me contaron. Me contacté con el albergue y les dije que lo adoptaré. Ahora les mandé una ayuda para que lo atiendan. Lo adoptaré cuando vuelva a La Paz”. Estaba jugando fuera y en cuanto regrese a casa, su hogar tendrá un nuevo miembro. Han firmado una bonita historia de Navidad.