Una de las medidas adoptadas en el último Consejo de Ministros ha sido la concesión de la nacionalidad española al pianista británico James Rhodes. La concesión ha sido a través de la Carta de Naturaleza y el vicepresidente Pablo Iglesias ha sido el encargado de anunciarlo en su cuenta de Twitter. “Sus méritos artísticos y, sobre todo, su compromiso frente al maltrato y la violencia contra los niños, hacen de él un símbolo de la nueva España. Felicidades compatriota”, ha escrito el líder de Podemos.

Rhodes se ha mostrado encantado con su nueva situación y ha respondido a través de sus redes sociales. “Estoy temblando. Hoy es uno de los mejores días de mi vida. Yo soy español. YO. SOY. ESPAÑOL. Gracias desde el fondo de mi corazón”. Y en un vídeo ha afirmado: “Desde que llegué a España he deseado desde lo más profundo de mi corazón la nacionalidad española. Me quedó tan claro desde el principio que finalmente había encontrado mi hogar aquí. Ahora casi cuatro años después estoy extremadamente orgulloso y agradecido de haber recibido este honor. Me esforzaré cada día por devolver a este maravilloso país lo que me ha dado”.

El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), Alfonso Reyes, ha criticado con su ironía habitual la nacionalización de Rhodes. Reyes ha publicado un antiguo tuit del pianista contra José Luis Martínez-Almeida y en el que aparece Isabel Díaz Ayuso con la frase de Pablo Iglesias: “El símbolo de la nueva España”.

Rhodes ya ha respondido: “Hay, por supuesto, dos clases de españoles. Los que dicen ‘enhorabuena, bienvenido!’ y los que..., bueno, ya sabéis... A los primeros os digo Gracias! y a los últimos: ‘lástima, cabrón, ahora soy uno de vosotros’.