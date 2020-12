¿Rafa Nadal sí, Navratilova, no?. El feminista mensaje de una leyenda del tenis

Nadal ha ganado 13 Roland Garros. Narratilova ganó 9 veces Wimbledon, sin embargo el español es reconocido como uno de los tenistas más grandes de la historia y a la tenista apenas se la nombra. Los hombres son los que han contado la historia y los que han contado a las mujeres. “Todavía estamos luchando por el reconocimiento como atletas”, ha asegurado la mítica tenista Chris Evert. “Se traslada a la vida, se traslada a la vida laboral. Se remonta a hace 50 años, solo había hombres atletas (en su mayoría), solo los hombres participaban en el deporte. Creo que es ese estigma de ‘las mujeres necesitan una voz’. Creo que solo queremos ser escuchadas”, ha continuado en una entrevista en tennismajors. “Solo queremos una voz. Creo que ha mejorado mucho, pero todavía está flotando en el aire la idea de que los hombres siguen siendo el sexo más fuerte. Los atletas masculinos siguen siendo más populares que las mujeres”.

Para ejemplificarlo, habla de Nadal: “Creo que me vuelvo más sensible también sobre el hecho de que Martina Navratilova ganó Wimbledon nueve veces y nadie habla de eso. Nadal ganó el Abierto de Francia, ¿cuántas veces, 13? ¿Alguien ha ganado un Grand Slam más de nueve veces? De vez en cuando (el récord de Navratilova) aparecerá en Wimbledon. Entonces yo digo: ¿por qué no celebramos eso? ¿Y Steffi Graf y el Golden Slam? Quiero decir, Juegos Olímpicos y cuatro Grand Slams. Si un hombre hubiera hecho eso, se mencionaría todo el tiempo. Nadie menciona eso“, reflexiona.

Evert recuerda su enfrentamiento con Navratilova “Ni siquiera recuerdo cuando comencé a sentir que esto es algo más grande que nosotros, que lo más importante que estaba sucediendo en el tenis en este momento era nuestra rivalidad”. Es historia del deporte: “Creo que fueron magnificado las diferencias, los contrastes”, dijo Evert. “Creo que nuestras historias tan fascinantes y tan diferentes en cuanto a dónde venimos y cuáles eran nuestras creencias y cómo crecimos y nuestro estilo de juego y nuestras personalidades. Todo lo que mirabas era tan diferente... “.

Reconoce que se sentía inferior: “Sentí que era una batalla perdida. Muy a menudo ya había perdido cuando caminaba con ella hacia cancha en Wimbledon. Y creo que a veces se sentía así, caminando sobre arcilla conmigo. Es como, ‘Dios mío, tengo que ser tan paciente y voy a tener que recuperar mil bolas y esta chica me va a volver loca”.

La tensión afectó a su relación fuera de la cancha: “Nuestra relación fue de altibajos. Al principio, recuerdo que jugué dobles con ella. Yo era el número 1 y ella el número 4 y luego ella el número 3 y el número 2. Y luego empezó a pesanr que estábamos practicando y jugando dobles. Yo estaba como, ‘Creo que se está familiarizando un poco con mi juego’. Así que rompí esa pareja, porque sentía que los individuales eran más importantes para mí que los dobles. Lo hice de una manera agradable. Y más tarde, cuando tenía a Nancy Lieberman de entrenadora, recuerdo que Nancy le decía, tienes que odiarla, odiar a Chrissy: “¿Qué quieres decir con que la estás invitando a cenar? ? No, tienes que odiarla, no tienes nada que ver con ella ‘ Entonces Martina se convirtió en una persona diferente”.

Luego, con los años y la madurez, volvieron a tratarse con naturalidad.